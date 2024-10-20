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Дождь со снегом: погода в Уфе 21-25 октября

Порадовались красивой осени – и хватит: солнце уфимцам в этом году отключат на третьей неделе октября.

По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе на следующей неделе солнечным будет только понедельник, со среды осадки обещают каждый день.

Понедельник, 21 октября: до +9°, переменная облачность, без осадков, в ночь на вторник – -1°, без осадков.

Вторник, 22 октября: до +10°, облачно, без осадков, в ночь на среду – +2°, временами небольшой дождь со снегом.

Среда, 23 октября: до +10°, облачно, временами небольшой дождь, в ночь на четверг – +4°, временами небольшой дождь.

Четверг, 24 октября: до +10°, облачно, небольшой дождь, в ночь на пятницу – +1°, без осадков.

Пятница, 25 октября: до +7°, облачно, временами небольшой дождь, в ночь на субботу – 0°, временами небольшой дождь со снегом.

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