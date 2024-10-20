В Уфе достроили лестницу на «Караидельской тропе»

Особенность этого маршрута – лестницы на крутых склонах. Основная часть тропы пролегает вдоль реки. Обещали благоустроить родник, поставить фотозоны и арт-объекты.

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев опубликовал в соцсетях эти фото, демонстрирующие размах конструкции.

«Не думал, что лестница к "Караидельской Тропе" "Уфимского Ожерелья" будет такой востребованной. Сам поднялся снизу за 10 минут, в спокойном ритме – для кардио самое то. А наверху можно приятно отдохнуть у родника», – написал мэр.