В Уфе достроили лестницу на «Караидельской тропе»

«Караидельская тропа» – это участок «Уфимского Ожерелья» в Советском и Кировском районах, соединяющий «Жемчужину Авроры» и «Тропу Акбузата». Такое название путем голосования выбрали жители.
Особенность этого маршрута – лестницы на крутых склонах. Основная часть тропы пролегает вдоль реки. Обещали благоустроить родник, поставить фотозоны и арт-объекты.
Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев опубликовал в соцсетях эти фото, демонстрирующие размах конструкции.
«Не думал, что лестница к "Караидельской Тропе" "Уфимского Ожерелья" будет такой востребованной. Сам поднялся снизу за 10 минут, в спокойном ритме – для кардио самое то. А наверху можно приятно отдохнуть у родника», – написал мэр.
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