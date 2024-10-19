В Уфе откроется Международный российско-иранский центр

Центр откроется 21 октября на базе Уфимского университета науки и технологий в Межвузовском кампусе Евразийского НОЦ.

В 2023 году между УУНиТ и Фондом исследований исламской культуры имени Ибн Сины был подписан меморандум о сотрудничестве.

Также заключили соглашения о сотрудничестве с Иранским институтом полимеров и нефтехимии, Университетом Алламе Табатабаи и Университетом имени Шахида Бехешти.

46 сотрудников УУНиТ уже прошли научную стажировку в Иране. Как ожидается, Международный российско-иранский центр будет способствовать дальнейшему взаимодействию между вузами Ирана и крупнейшим университетом Башкортостана.

В нем организуют курсы персидского языка, будет вестись страноведческая и языковая подготовка школьников, студентов и специалистов со знанием культуры языка Ближнего и Среднего Востока. Студенты на базе Центра смогут заниматься научно-исследовательской работой, принимать участие в конференциях, круглых столах, семинарах, а также встречах по его профилю.

Кроме того, Центр будет координировать имеющиеся партнерские программы и заниматься поиском партнеров в Иране, что станет новой страницей в сотрудничестве двух стран.