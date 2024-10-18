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В Центробанке объяснили замедление инфляции в Башкортостане в сентябре

Годовая инфляция в Башкортостане в сентябре составила 7,98% против 8,83% месяцем ранее. Этот показатель по-прежнему ниже средней инфляции по России, которая составила 8,62% в годовом выражении.

«Рост цен замедлился из-за увеличения предложения отдельных видов продовольствия и охлаждения спроса на некоторые непродовольственные товары и услуги», – говорится в комментарии регулятора.

Центробанк отмечает, что из-за погодных аномалий на юге России сезонное удешевление овощей и фруктов сместилось с конца лета на сентябрь.

Также на фоне насыщения регионального авторынка в республике подешевели новые иномарки. Из-за роста ставок по кредитам и завершения безадресной льготной ипотеки снизился спрос и замедлился рост цен на стиральные машины и отдельные строительные материалы, а компьютеры и ноутбуки подешевели.

Спрос жителей Башкортостана на перелеты по стране снизился сильнее, чем годом ранее. В стремлении поддержать объемы продаж авиакомпании значительнее, чем в прошлом сентябре, снижали цены на билеты.

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