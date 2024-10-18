Радий Хабиров провел рабочую встречу с Владимиром Путиным

«Рассказал Владимиру Владимировичу Путину о развитии республики и о задачах, которые мы решаем вместе со всей страной.

Ключевая задача сейчас – это реабилитация раненных бойцов, возвращение их в нормальную гражданскую жизнь. Поэтому мы привлекаем их в спорт, опыт патриотически настроенных ребят будет востребован и на государственной, муниципальной службе, в органах местного самоуправления. 35 ветеранов СВО в республике прошли выборы и стали депутатами разных уровней.

Доложил президенту о положительной динамике в экономике, промышленности, сельском хозяйстве, работе с нашими ключевыми международными партнёрами – Беларусью, Узбекистаном, Казахстаном, КНР. Башкортостан активно использует весь инструментарий поддержки от Правительства России. Эффективно работают наши территории опережающего развития, особая экономическая зона, индустриальные и технопарки.

Владимир Владимирович отметил те направления, которым нужно уделить больше внимания. Это в том числе кадры для скорой помощи. Будем работать, все поставленные задачи обязательно выполним. Во все времена Башкортостан был надежным, опорным регионом России. И так будет всегда», – сообщил Радий Хабиров.