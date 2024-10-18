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На очередном автобусном маршруте в Уфе подорожает проезд

Очередной частный перевозчик проинформировал администрацию города о том, что намерен повысить стоимость билетов на проезд в автобусах.

Повышение произойдет первого ноября 2024 года и коснется маршрута №291, который обслуживает пассажиров по маршруту из Шакши и далее Базилевка – Федоровка – Елкибаево – «Уфа-Арена».

Стоимость составит:

40 рублей – по городу и по Шакше, а также на отрезке пути Федоровка – Карпово;

50 рублей – Шакша – Базилевка, Базилевка – Федоровка;

60 рублей – Шакша – сады «Ромашка», сады «Агидель» – Уфа, Базилевка – Жилино, Карпово – Базилевка;

70 рублей – Шакша – Елкибаево – Уфа, Шакша – Федоровка – Уфа, Шакша – Карпово – Уфа, Шакша – Жилино – Уфа;

80 рублей – Шакша – Уфа и Уфа – Базилевка.

«Повышение стоимости за проезд в общественном транспорте связано с ростом цен на запасные части, горюче-смазочные материалы, услуги автосервисов и технических центров, а также лизинговых платежей», – говорится в сообщении администрации Уфы.

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