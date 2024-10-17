Инфляция в Башкортостане в сентябре замедлилась до 7,98%

Годовая инфляция в Башкортостане в сентябре составила 7,98%, августе она была на уровне 8,83%, в июле – 8,76%, в июне – 8,01%, в мае – 7,92%, в апреле – 7,69%, в марте – 7,28%, феврале – 7,62%, в январе – 7,05%.

Этот показатель по-прежнему ниже средней инфляции по России, которая по итогам августа составила 8,62% в годовом выражении.

Официального комментария от регулятора пока нет. Августовское ускорение связывали с холодным летом, которое повлияло на урожай овощей и их стоимость.