В Уфе благоустраивают еще один сквер

Фотографии сегодня, 16 октября, опубликовал в соцсетях глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.

«Стела и прилегающая территория давно нуждались в обновлении.

Укладываем тротуарную плитку, асфальт. Установим новое освещение, МАФы. Здесь также появилась новая стела в память об участниках локальных войн.

До 13 ноября, ко Дню 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, работы планируем полностью завершить», – написал мэр.