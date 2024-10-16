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В Уфе благоустраивают еще один сквер

Работы ведутся в сквере «112-й Башкирской кавалерийской дивизии» в Демском районе.

Фотографии сегодня, 16 октября, опубликовал в соцсетях глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.

«Стела и прилегающая территория давно нуждались в обновлении.

Укладываем тротуарную плитку, асфальт. Установим новое освещение, МАФы. Здесь также появилась новая стела в память об участниках локальных войн.

До 13 ноября, ко Дню 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, работы планируем полностью завершить», – написал мэр.

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