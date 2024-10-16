Башкортостан не вошел в топ-50 регионов по материальному благополучию населения

«РИА Рейтинг» опубликовало рейтинг регионов РФ по материальному благополучию населения за 2023 год. В нем учитывается множество параметров, в том числе доступность жилья, уровни доходов населения и цен.
Первое место в рейтинге заняли Ямало-Ненецкий автономный округ (100 баллов), Чукотский автономный округ (99,01) и Магаданская область (98,42).
Все места в десятке лучших заняли регионы крайнего севера, а также Москва (восьмая строчка, 86,58) и Санкт-Петербург (девятая строчка, 83,3).
Хуже всего ситуация в Ингушетии (2,33), Тыве (7,19) и Карачаево-Черкесской республике (7,95).
Башкортостан (44,44) в рейтинге не вошел даже в топ-50, заняв 51 позицию.
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