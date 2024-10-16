Парламент Башкортостана отозвал из Госдумы законопроект о запрете пропаганды чайлдфри

Сегодня, 16 октября, пресс-служба Госсобрания сообщила о том, что законопроект отозван – но только потому, что разработаны его копии на федеральном уровне.

«Свою функцию законопроект выполнил. Два года назад мы подняли эту тему, развернулась общественная дискуссия. Наше предложение получило широкую поддержку. Актуальный вопрос был взят в работу федеральными депутатами – результатом стали законопроекты, которые не просто дублируют наши предложения, а развивают их, предлагают четкий правовой механизм. В связи с этим мы приняли решение отозвать внесенный нами законопроект и поддержать законопроекты наших федеральных коллег», – сообщил спикер парламента Константин Толкачев.

Госдума планирует рассмотреть и принять в первом чтении законопроект в ближайшее время. Скорее всего, в итоге он будет утвержден.