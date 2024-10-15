В Уфе из-за форума «Россия – спортивная держава» перекроют несколько улиц

Уже на этой неделе, с 17 по 19 октября, в Уфе пройдет международный спортивный форум «Россия – спортивная держава», в рамках которого состоятся мероприятия с участием более 150 олимпийских чемпионов и тренеров со всех уголков страны и мира.

В связи с этим в городе перекроют сразу несколько улиц.

До 00.00 21 октября – Мусы Гареева;

с 00.00 16 октября до 00.00 20 октября – Архитектора Рехмукова;

16, 17, 18 и 19 октября с 0.00 до 22.00 – Рудольфа Нуреева (от Мусы Гареева до Архитектора Рехмукова);

с 00.00 17 октября до 00.00 18 октября – дорогу около «Уфа- Арены» (крайние правые полосы), Ленина (четную сторону от Ивана Якутова до Краснодонской), Краснодонскую (четную сторону от Ленина до Цюрупы), Цюрупы (нечетную сторону от Краснодонской до Полины Осипенко);

18 октября с 10.00 до 14.00 – проезд к комплексу сооружений для гребного слалома (от Сельской Богородской, 57);

с 23:00 18 октября до 00:00 19 октября – проезд у дома по проспекту Октября, 56;

19 октября с 00.00 до 15.00 – проспект Октября (от Города Галле до 50 лет СССР);

19 октября с 9.00 до 15.00 – проспект Октября (50 лет СССР до Северного проезда), местный проезд вдоль проспекта Октября (от Северного до Южного проезда), Новогорную (от Северного до Южного проезда), Северный и Южный проезды.

Изменятся схемы движения общественного транспорта, троллейбусы №13 и №22 временно не будут ездить.