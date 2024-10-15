Жители Башкортостана могут сэкономить 13 рублей на проезде в общественном транспорте

Таблички для оплаты проезда установлены в некоторых автобусах, троллейбусах и трамваях на маршрутах с фиксированным тарифом.

При оплате по QR-коду с этих табличек или по NFC через систему быстрых платежей (СБП) вы сможете сэкономить 13 рублей в рамках акции, которая будет действовать до конца 2024 года.

Для удобства оплаты проезда пассажиры общественного транспорта могут воспользоваться приложением СБПэй, которое специально создано для совершения платежей с помощью СБП.

Башкортостан стал одним из первых регионов в России, где появилась возможность платить за поездки через СБП по специально изготовленным NFC-табличкам.