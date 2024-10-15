Стало известно, когда завершится реконструкция парка имени Лесоводов Башкирии

Парк имени Лесоводов Башкирии в Советском районе Уфы был в списке территорий, которые благоустроят в юбилейном 2024 году, доступ в него ограничили еще весной текущего года.
Фото опубликовал Ратмир Мавлиев
Сегодня, 15 октября, глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев провел выездное совещание по благоустройству парка.
По его словам, реконструкцию планируют завершить уже к первому ноября текущего года.
«Обновляем пешеходные дорожки, устанавливаем малые архитектурные формы. Получилась очень интересная детская площадка – завершаем здесь монтаж игровых элементов и устройство резинового покрытия.
Организована современная пикниковая зона. Ведется большая реновация спортивного ядра – оборудуем площадки для футбола, волейбола, баскетбола, стритбола, беговые дорожки», – сообщил мэр.
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