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В Уфе отремонтируют трамвайные пути

Сейчас в Уфе обновляется трамвайный парк за счет поступающих из Москвы трамваев польского производства, а со следующего года начнется работа по обновлению трамвайных путей.

Фото опубликовал Радий Хабиров

Фото опубликовал Радий Хабиров

Об этом в соцсетях рассказал глава Башкортостана Радий Хабиров.

По его словам, обновление трамвайных путей необходимо для стабильной работы электротранспорта: сегодня они очень сильно изношены.

В первую очередь работы начнутся в южной части города, где отремонтируют более 8,1 тыс. погонных метров путей, финансироваться они будут из городского и республиканского бюджетов. Завершить ремонт планируют в 2027 году.

«То, что происходит с трамвайными путями в Уфе, терпеть больше невозможно. Они доставляют проблемы и автомобилистам, и пешеходам. Поэтому модернизация трамвайной сети – один из наших приоритетов», – написал глава региона.

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