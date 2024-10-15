В Уфе отремонтируют трамвайные пути

Об этом в соцсетях рассказал глава Башкортостана Радий Хабиров.

По его словам, обновление трамвайных путей необходимо для стабильной работы электротранспорта: сегодня они очень сильно изношены.

В первую очередь работы начнутся в южной части города, где отремонтируют более 8,1 тыс. погонных метров путей, финансироваться они будут из городского и республиканского бюджетов. Завершить ремонт планируют в 2027 году.

«То, что происходит с трамвайными путями в Уфе, терпеть больше невозможно. Они доставляют проблемы и автомобилистам, и пешеходам. Поэтому модернизация трамвайной сети – один из наших приоритетов», – написал глава региона.