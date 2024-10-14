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В Башкортостане увеличится размер маткапитала

Материнский капитал – это поддержка со стороны государства, которую оказывают каждой семье при рождении или усыновлении ребенка. Если раньше правительство помогало только родителям с двумя и более детьми, то с начала 2020 года подать заявку на сертификат можно уже после рождения или усыновления первенца.

Первого февраля 2025 года материнский капитал, как и другие выплаты, традиционно проиндексируют по уровню фактической инфляции.

На сегодняшний день в проекте федерального бюджета заложено увеличение маткапитала на уровне 7,3%.

В среднем по стране материнский капитал на первого ребенка увеличится на 46 тыс. рублей и составит 677 тыс. рублей, на второго (если не получался сертификат на первого) – увеличится на 61 тыс. рублей и составит 894 тыс. рублей.

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