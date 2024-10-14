В Башкортостане увеличится размер маткапитала

Первого февраля 2025 года материнский капитал, как и другие выплаты, традиционно проиндексируют по уровню фактической инфляции.

На сегодняшний день в проекте федерального бюджета заложено увеличение маткапитала на уровне 7,3%.

В среднем по стране материнский капитал на первого ребенка увеличится на 46 тыс. рублей и составит 677 тыс. рублей, на второго (если не получался сертификат на первого) – увеличится на 61 тыс. рублей и составит 894 тыс. рублей.