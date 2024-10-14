Башкортостан вошел в топ-10 регионов с самым низким прожиточным минимумом на 2025 год

Специалисты аналитического агентства «Промрейтинг» на основе данных Федеральной службы государственной статистики составили топ-10 регионов с самым низким прожиточным минимумом на 2025 год.

Наибольший прожиточный минимум запланирован в Чукотском АО (46 283 рубля), Камчатском крае (31 210 рублей), Магаданской области (30 855 рублей), Ненецком АО (29 389 рублей), и Сахе (26 777 рублей).

Хуже всего ситуация в Тамбовской и Липецкой областях – прожиточный минимум там составит 14 718 рублей в следующем году.

В топ-3 наименее благополучных в этом смысле регионов входят также Саратовская, Пензенская, Белгородская области (14 896 рублей), Татарстан и Мордовия (15 073 рубля).

Башкортостан – также в числе неблагополучных: в 2025 году прожиточный минимум составит 15 782 рубля – седьмая строчка соответствующего антирейтинга.