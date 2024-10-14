Башкортостан вошел в топ-10 регионов с самым низким прожиточным минимумом на 2025 год

Прожиточный минимум в России – это минимальная сумма доходов человека, необходимая для обеспечения жизнедеятельности. По мнению региональных властей, этих денег должно хватать одному человеку на покупку всего необходимого на месяц.
Специалисты аналитического агентства «Промрейтинг» на основе данных Федеральной службы государственной статистики составили топ-10 регионов с самым низким прожиточным минимумом на 2025 год.
Наибольший прожиточный минимум запланирован в Чукотском АО (46 283 рубля), Камчатском крае (31 210 рублей), Магаданской области (30 855 рублей), Ненецком АО (29 389 рублей), и Сахе (26 777 рублей).
Хуже всего ситуация в Тамбовской и Липецкой областях – прожиточный минимум там составит 14 718 рублей в следующем году.
В топ-3 наименее благополучных в этом смысле регионов входят также Саратовская, Пензенская, Белгородская области (14 896 рублей), Татарстан и Мордовия (15 073 рубля).
Башкортостан – также в числе неблагополучных: в 2025 году прожиточный минимум составит 15 782 рубля – седьмая строчка соответствующего антирейтинга.
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