В жилых домах Уфы отопление включат на полную мощность

В ходе испытаний температура в системах теплоснабжения будет постепенно повышаться, поэтому батареи могут быть очень горячими.

Эта процедура проводится для выявления «слабых мест» на трубопроводах, компенсаторах, опорах, а также для проверки компенсирующей способности теплосетей в условиях температурной деформации.

В случае обнаружения утечек жителям необходимо оперативно обратиться в управляющую компанию, обслуживающую дом.

В Уфе испытания сегодня, 14 октября, пройдут:

– в Инорсе – по улицам Сельская Богородская, Транспортная, Мушникова, Ферина, Валерия Лесунова;

– по проспекту Октября – от ул. Трамвайная до остановки «Спортивной», по улицам Российской, Рихарда Зорге, Блюхера, Комсомольской, 50 лет СССР, Бульвару Молодежи до 21 больницы, а также в микрорайоне «Глумилино».

15 октября:

– в Сипайлово, Шакше, Черниковке и по улице Адмирала Макарова.

21 октября:

– в микрорайоне Затон.

ООО «БашРТС» подчеркивает, что испытания не повлияют на суммы в платежках.