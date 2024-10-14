В Курск доставили 10 тонн гуманитарного груза из Башкортостана

Сегодня, 14 октября, руководитель администрации главы региона Максим Забелин сообщил о том, что очередной гуманитарный конвой от Башкортостана добрался до Курска.

Это уже пятый конвой от республики. В него вошли сезонная одежда, обувь, медикаменты, средства личной гигиены и постельное белье. Общий вес груза составил почти 10 тонн.

«Это не просто цифры – это поддержка, которая так важна для курян в трудные времена. Это вклад тысяч неравнодушных и добросердечных людей. Башкортостан поддерживает связь с Курской областью, мы всегда готовы оказать необходимую помощь», – написал Забелин.