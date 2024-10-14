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В Башкортостане может закрыться большинство компьютерных клубов и развлекательных центров

Депутаты Госсобрания разработали и направили на предварительное рассмотрение в Совет законодателей России поправки в Жилищный кодекс РФ.

Законопроектом предлагается разрешить открытие в жилых домах компьютерных, игровых, развлекательных и досуговых центров только с письменного согласия жильцов.

Также в случае принятия поправок уже действующим центрам придется в течение полугода получить согласие собственников помещений.

Так как в России сбор подписей с жителей – это всегда процесс трудноосуществимый, у многих подобных центров после принятия документа начнутся проблемы с поиском места.

Законодатели заявляют, что законопроект «разработан в связи с обращениями граждан по поводу нарушений их прав», «защищает права жильцов» и «будет стимулировать владельцев развлекательных заведений к поддержанию общественного порядка и обеспечению соблюдения прав жильцов».

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