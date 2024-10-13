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Дождь и снег: погода в Уфе 14-18 октября

Вторая половина октября в этом году сразу напомнит уфимцам о том, что зима не за горами. Прогноз на ближайшую рабочую неделю.

По прогнозу Гидрометцентра, солнце в Уфу на следующей неделе заглянет только в понедельник и вторник, а ближе к выходным выпадет снег.

Понедельник, 14 октября: до +8°, малооблачно, без осадков, в ночь на вторник – -6°, без осадков.

Вторник, 15 октября: до +9°, малооблачно, без осадков, в ночь на среду – -4°, без осадков.

Среда, 16 октября: до +9°, облачно, без осадков, в ночь на четверг – 0°, без осадков.

Четверг, 17 октября: до +7°, облачно, небольшой дождь, в ночь на пятницу – +1°, небольшой дождь со снегом.

Пятница, 18 октября: до +4°, облачно, без осадков, в ночь на субботу – -1°, временами небольшой снег.

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