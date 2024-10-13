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Стало известно, когда в Уфе начнут отключать фонтаны

Середина октября, температура воздуха за окном с каждым днем все больше стремится к нулю, и необходимость в городских фонтанах, радовавших уфимцев весь летний сезон, отпадает.

Фото: администрация Уфы

Фото: администрация Уфы

Как сообщили в администрации города, фонтаны начнут поочередно отключать с завтрашнего дня, 14 октября.

Всего на обслуживании муниципального предприятиях «Горзеленхоз» находятся 26 городских фонтанов, в том числе светомузыкальные. Три фонтана этим летом находились на реконструкции.

После отключения сооружения специальным образом консервируют, чтобы они без повреждений пережили зиму:

– в первую очередь специалисты сливают воду;

– далее очищают дно и стенки чаши, промывают сети, фильтры и насосы, продувают трубопроводы сжатым воздухом, чтобы удалить оставшуюся воду;

– для защиты чаши на зиму сверху их укрывают сборно-щитовым каркасом.

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