Стало известно, когда в Уфе начнут отключать фонтаны

Середина октября, температура воздуха за окном с каждым днем все больше стремится к нулю, и необходимость в городских фонтанах, радовавших уфимцев весь летний сезон, отпадает.
Фото: администрация Уфы
Как сообщили в администрации города, фонтаны начнут поочередно отключать с завтрашнего дня, 14 октября.
Всего на обслуживании муниципального предприятиях «Горзеленхоз» находятся 26 городских фонтанов, в том числе светомузыкальные. Три фонтана этим летом находились на реконструкции.
После отключения сооружения специальным образом консервируют, чтобы они без повреждений пережили зиму:
– в первую очередь специалисты сливают воду;
– далее очищают дно и стенки чаши, промывают сети, фильтры и насосы, продувают трубопроводы сжатым воздухом, чтобы удалить оставшуюся воду;
– для защиты чаши на зиму сверху их укрывают сборно-щитовым каркасом.
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