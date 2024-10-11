Четыре человека пойдут под суд за хищение более 150 млн рублей при ремонте дорог в Башкортостане

Следствие считает, что генеральный директор АО «Башкиравтодор», руководитель ООО «Киви» и его заместитель при содействии директора ООО «Баштранслогистик» разработали преступную схему по хищению из бюджета денег, выделенных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на реконструкцию дороги «Бирск – Тастуба – Сатка» в Караидельском районе.

В 2021-2022 годах они составили около 7,5 тыс. поддельных товарно-транспортных накладных о якобы оказанных услугах по перевозке различных строительных материалов для реконструкции дороги, на основании которых на расчетный счет ООО «Киви» перечислены и в последующем похищены более 132 млн рублей.

Аналогичным образом соучастники похитили в 2022 г. более 20 млн рублей, выделенных на реконструкцию улицы Пугачева в Кировском районе Уфы.

Чтобы легализовать эти доходы, руководитель ООО «Киви» заключил ряд притворных сделок на строительство объектов недвижимости.

На имущество обвиняемых стоимостью более 150 млн рублей наложен арест. Прокуратурой республики в суд направлено исковое заявление о взыскании причиненного ущерба на сумму более 152 млн рублей.

Уголовное дело будет направлено в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.