Уфа не вошла в топ-10 лучших мегаполисов для развития карьеры в 2024 году

Все респонденты ответили на один вопрос: «Считаете ли вы свой город лучшим городом для вашей карьеры?»

Оценки возможностей построения карьеры в родном городе выше всего в Москве (72% ответили «да») и Санкт-Петербурге (57%), следом идут Екатеринбург (55%), Тюмень (52%) и Казань (51%).

Уфа (31%) занимает 14 строчку в топе лучших мегаполисов для карьеры.

При этом раньше настроения были оптимистичнее: в 2023 году «да» ответили 25% опрошенных уфимцев, но в 2022 – 32%, в 2021 – 36%, в 2020 – 40%, в 2018 – 49% и в 2014 – 47%.

Самым сложным городом с точки зрения карьерных перспектив оказался Киров: здесь лишь 17% ответили утвердительно, 67% не видит перспектив развития карьеры в своем городе и 16% воздержались.