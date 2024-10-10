В Башкортостане снова подняли цены на бензин

По состоянию на седьмое октября 2024 года цены в Башкортостане составляли:

– бензин в среднем – 56,22 рубля за литр (+0,13 рубля за неделю);

– АИ-92 – 52,36 рубля за литр (+0,11 рубля);

– АИ-95 – 56,49 рубля за литр (+0,07 рубля);

– АИ-98 и выше – 78,53 рубля за литр (+0,5 рубля);

– дизельное топливо – 64,27 рубля за литр (без изменений).

Средняя цена на бензин в Башкортостане остается ниже средней по ПФО (56,91 рубля за литр) и по России (58,81 рубля за литр).