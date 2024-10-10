В Уфе из-за мероприятий и ремонта перекроют несколько улиц

С 11 по 13 октября с 8.00 до 20.00 будут перекрывать улицу Дзержинского в связи с обновлением асфальта по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Также завтра, 11 октября, с 8.00 до 13.00 будут перекрыты улицы Пушкина (от Цюрупы до Ленина) и Советская (от Заки Валиди до Октябрьской Революции). Это ограничение связано с проведением торжественной церемонии посвящения обучающихся классов имени М.М. Шаймуратова в ряды «Шаймуратовцев».

Кроме того, 11 и 12 октября с 7.00 до 16.00 будут перекрывать улицу Правды на участке от Таллинской до Ухтомского.

Как мы писали ранее, на сегодняшний день до 15 октября частично ограничено движение транспорта на участке дороги от Затонского моста до перекрестка с круговым движением.