В Уфу доставили еще один трамвай из Москвы

Сегодня, 10 октября, глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о том, что в город прибыл еще один такой трамвай. Он выйдет на пятый маршрут.

71-414 Pesa практически полностью производились в Польше, Москва от них отказалась после введения санкций из-за проблем с поставкой запчастей.

Первый трехсекционный трамвай прибыл в Уфу в конце июля. В общей сложности речь шла о безвозмездной передаче городу 69 таких вагонов.