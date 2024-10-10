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В Уфу доставили еще один трамвай из Москвы

Польские трамваи 71-414 Pesa продолжают поступать в город. Первая партия уже вышла на маршруты ранее в этом году.

Фото опубликовал Ратмир Мавлиев

Фото опубликовал Ратмир Мавлиев

Сегодня, 10 октября, глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о том, что в город прибыл еще один такой трамвай. Он выйдет на пятый маршрут.

71-414 Pesa практически полностью производились в Польше, Москва от них отказалась после введения санкций из-за проблем с поставкой запчастей.

Первый трехсекционный трамвай прибыл в Уфу в конце июля. В общей сложности речь шла о безвозмездной передаче городу 69 таких вагонов.

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