Прокуратура оштрафовала министра здравоохранения Башкортостана

Об этом сегодня, девятого октября сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«По причине отсутствия контроля со стороны регионального министерства здравоохранения за исполнением получателями межбюджетных трансфертов условий их предоставления, отдельные мероприятия в декабре 2022 года, а также в 2023 году не реализованы.

Среди них строительство ГБУЗ "Городская больница №9 ГО г. Уфа" в микрорайоне "Затон", капитальный ремонт 22 медицинских учреждений, поставка более трех тысяч единиц медицинского оборудования», – говорится в сообщении прокуратуры.