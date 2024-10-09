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Прокуратура оштрафовала министра здравоохранения Башкортостана

Глава регионального Минздрава Айрат Рахматуллин привлечен к административной ответственности по части третьей статьи 15.15.3 КоАП РФ (нарушение условий расходования межбюджетных трансфертов).

Фото: соцсети Айрата Рахматуллина

Фото: соцсети Айрата Рахматуллина

Об этом сегодня, девятого октября сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«По причине отсутствия контроля со стороны регионального министерства здравоохранения за исполнением получателями межбюджетных трансфертов условий их предоставления, отдельные мероприятия в декабре 2022 года, а также в 2023 году не реализованы.

Среди них строительство ГБУЗ "Городская больница №9 ГО г. Уфа" в микрорайоне "Затон", капитальный ремонт 22 медицинских учреждений, поставка более трех тысяч единиц медицинского оборудования», – говорится в сообщении прокуратуры.

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