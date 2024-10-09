На лучшей вакансии октября в Уфе предлагают до 160 тыс. рублей в месяц

Топ вакансий октября в Уфе выглядит следующим образом:

1. Водитель самосвала (категория Е) в «Аврора-Логистик» (производство, перевозки железобетонных изделий). Предлагаемая зарплата – 130-160 тыс. рублей в месяц.

2. Водитель погрузчика в «Пятерочка». Предлагаемая зарплата – 110-155 тыс. рублей в месяц.

3. Менеджер активных продаж в ООО «Башснабсервис» (поставка труб). Предлагаемая зарплата – от 100 тыс. рублей в месяц;

4. Менеджер по продажам наружной рекламы в Fox Publicity. Предлагаемая зарплата – 100 тыс. рублей в месяц;

5. Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов в ЦОДИ «Семигорье» (разработка и производство очистных поршней). Предлагаемая зарплата – до 90 тыс. рублей в месяц.

Для сравнения, в Челябинске на лучшей вакансии этого месяца предлагают 152-205,2 тыс. рублей в месяц (водитель категории Е); в Казани – 150-250 тыс. рублей в месяц (водитель категории С); в Москве – от 350 тыс. рублей в месяц (финансовый директор).