В Уфе ограничат движение транспорта у Затонского моста

Завтра, 10 октября, в Уфе продолжат ремонт участка дороги от Затонского моста до перекрестка с круговым движением.

В связи с этим до 15 октября на этом участке будет частично ограничено движение транспорта.

Во время фрезерования будут перекрывать по одной полосе, при укладке верхнего слоя асфальта – по две полосы проезжей части.

Кроме того, до 15 октября будет закрыта половина проезжей части Ульяновых от дома № 65/1 до проходной КПП, до 31 октября – нечетная сторона Пархоменко от бульвара Ибрагимова до Краснодонской.

Эти ограничения связаны с работами по выносу сетей водоснабжения и водоотведения.