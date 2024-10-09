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В Уфе ограничат движение транспорта у Затонского моста

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничения движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

Завтра, 10 октября, в Уфе продолжат ремонт участка дороги от Затонского моста до перекрестка с круговым движением.

В связи с этим до 15 октября на этом участке будет частично ограничено движение транспорта.

Во время фрезерования будут перекрывать по одной полосе, при укладке верхнего слоя асфальта – по две полосы проезжей части.

Кроме того, до 15 октября будет закрыта половина проезжей части Ульяновых от дома № 65/1 до проходной КПП, до 31 октября – нечетная сторона Пархоменко от бульвара Ибрагимова до Краснодонской.

Эти ограничения связаны с работами по выносу сетей водоснабжения и водоотведения.

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