Доходы бюджета Башкортостана увеличились на 5,5 млрд рублей

Комитет Госсобрания по бюджетной, налоговой и инвестиционной политике поддержал поправки в закон о бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.
Фото опубликовал Рустам Ишмухаметов
Об этом сегодня, восьмого октября, сообщила пресс-служба регионального парламента.
В обновленной версии документа доходы бюджета в 2024 году скорректированы с ростом на 5,5 млрд рублей. Это обусловлено ростом поступлений от налогов и отдельными неналоговыми доходами.
При этом увеличится и расходная часть бюджета: усилят социальную составляющую, зарезервируют дополнительные деньги на оплату работы бюджетников и выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, остальное пойдет в резервный фонд правительства на оплату непредвиденных расходов.
Таким образом, после всех уточнений объем бюджета Республики Башкортостан в 2024 году составит:
– по доходам – 304,4 млрд рублей;
– по расходам – 319,8 млрд рублей;
– по дефициту – 15,4 млрд рублей.
Небольшой дефицит всегда закладывается специально, так как реальные доходы оказываются выше прогнозируемых.
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