Доходы бюджета Башкортостана увеличились на 5,5 млрд рублей

Об этом сегодня, восьмого октября, сообщила пресс-служба регионального парламента.

В обновленной версии документа доходы бюджета в 2024 году скорректированы с ростом на 5,5 млрд рублей. Это обусловлено ростом поступлений от налогов и отдельными неналоговыми доходами.

При этом увеличится и расходная часть бюджета: усилят социальную составляющую, зарезервируют дополнительные деньги на оплату работы бюджетников и выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, остальное пойдет в резервный фонд правительства на оплату непредвиденных расходов.

Таким образом, после всех уточнений объем бюджета Республики Башкортостан в 2024 году составит:

– по доходам – 304,4 млрд рублей;

– по расходам – 319,8 млрд рублей;

– по дефициту – 15,4 млрд рублей.

Небольшой дефицит всегда закладывается специально, так как реальные доходы оказываются выше прогнозируемых.