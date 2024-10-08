Суд постановил снести забор на берегу Павловского водохранилища

В августе прошлого года неназванный предприниматель заключил с министерством лесного хозяйства договор аренды лесного участка на берегу Павловского водохранилища.

На этом месте он организовал зону отдыха, однако огородил ее забором в отсутствие законных оснований, что выяснилось в результате проверки в ноябре.

Прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием обязать бизнесмена демонтировать ограждение. Сегодня, восьмого октября, пресс-служба прокуратуры республики сообщила о том, что суд удовлетворил требования прокурора.