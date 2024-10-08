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Уфа планирует сэкономить 2,5 млрд рублей на новом освещении

С 2023 года в Уфе ведется работа по замене устаревших городских светильников на новые – более современные и экономичные.

Фото опубликовал Ратмир Мавлиев

Фото опубликовал Ратмир Мавлиев

Сегодня, восьмого октября, глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев в соцсетях написал о том, что за это время в городе заменили порядка 50 тыс. старых натриевых светильников на светодиодные.

Как ожидается, замена светильников позволит снизить потребляемую энергию более чем на 60%. Кроме того, современные лампы включаются моментально, в отличие от старых, которым для разгорания требуется от 10 до 30 минут.

«Мы модернизировали уличное освещение, привели его к единому стилю. Стало намного безопаснее и комфортнее. Важно и то, что за весь срок службы новых светильников мы прогнозируем экономию более 400 млн кВт/ч., что составляет более 2,5 млрд. рублей», – написал мэр.

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