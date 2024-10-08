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В Уфе запустят социальное такси

Службу «Социальное такси» запустят в пилотном режиме на базе республиканского геронтологического центра «Именлек».

Минтруд разработал и внес в правительство республики необходимые законопроекты, после их принятия социальное такси сразу начнет работу.

Всего на базе службы будет восемь автомобилей, один из которых оборудуют для перевозки пассажиров с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Обратиться в нее смогут дети-инвалиды и инвалиды первой группы среди взрослого населения. Для получения услуги впервые необходимо будет лично или по электронной почте предоставить в службу документы, удостоверяющие личность и подтверждающие инвалидность, а также СНИЛС.

Социальное такси будет работать в пределах Уфы. Получатели услуги смогут совершить бесплатно четыре поездки в месяц, продолжительность каждой из которых – не более двух часов.

Диспетчер будет принимать заявки за два дня до даты выезда. Доехать можно будет до:

– больницы;

– аптеки;

– государственных и социальных учреждений;

– МФЦ;

– вокзалов и аэропорта;

– организаций по оказанию бытовых услуг;

– отделений связи.

Водители помогут пассажирам сесть в машину и выйти из нее, а в случае отсутствия сопровождающего – дойти до входа в учреждение, подняться по пандусу или лестнице.

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