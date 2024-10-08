Андрей Назаров рассказал о роли Башкортостана в становлении многополярного мира

«Важнейшей задачей России сегодня является укрепление многополярного мира. Башкортостан в этом смысле – хорошая площадка для осмысления будущего. Мы обладаем уникальным культурно-ценностным кодом республики на стыке Европы и Азии.

Многополярный мир дает возможность и для безопасности, и для комфорта, и для развития. Именно это направление является наиболее взвешенным и логичным в современном мире. То, что президент страны главной доктриной поставил именно такой подход, делает нам честь. Мы обязаны и должны двигаться именно в этом направлении», – заявил Андрей Назаров.

По его словам, свой вклад в достижение нового устройства мира Башкортостан делает по трем направлениям.

Первое – «создание новой мировой логистики». Сейчас строится железная дорога Сибай – Подольск – Новорудная, которая сократит путь до Азии на 250 км.

В Агидели планируют построить речной порт, который свяжет европейскую часть России с пятью морями и обеспечит прямые поставки в Иран, Индию и Китай.

Второе – «формирование многополярного финансового контура»: Башкортостан выступает как пилотный регион в развитии партнерского исламского финансирования.

Третье – «ренессанс и активное продвижение традиционных ценностей: в регион едут люди, семьи, которые поддерживают эти ценности. Евразийский НОЦ и Межвузовский кампус позволяют нам привлекать в республику тех, кто хотел бы получить качественное образование и жить в той идеологии, которая проповедует спокойную, нормальную жизнь и правильные традиции».