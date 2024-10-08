В Уфе открылся реабилитационный центр для детей с ОВЗ «Салют»

Это реабилитационный центр на 80 койко-мест для стационарного обслуживания и 250 посещений в день в полустационарной форме. В нем будут проводить диагностику и медико-социальную реабилитацию детей.

Также комплекс включат образовательный центр на 192 ребенка – по адаптированным программам начальной, средней школы, основным и дополнительным.

Глава региона Радий Хабиров в соцсетях сообщил об официальном запуске реабилитационного центра.

«Наш комплекс получился уникальным. Мы объединили в нем медицину, социальное направление, образование. Сделали так, чтобы ребенок в одном месте мог получить диагностику, лечение, реабилитацию. Создали условия и для родителей, которые не должны оставаться наедине с проблемами.

В Башкортостане – более 20 тысяч особенных детей. И инфраструктура работы с ними хорошо развита. В муниципалитетах работают 23 реабилитационных центра и 36 коррекционных школ. "Салют" станет флагманом этой большой и очень нужной работы. Он будет аккумулировать достижения и успешные методики в этой сфере на уровне республики, перенимать лучшие практики других регионов», – написал Радий Хабиров.