В Уфе начался отопительный сезон. Куда обращаться, если батареи холодные?

МинЖКХ Башкортостана опубликовало памятку для жителей республики. В ней перечислены номера телефонов, по которым вы можете получить информацию об отоплении.
Как мы писали ранее, в МинЖКХ заявили, что тепло подано в 96% социально значимых объектов и 93% многоквартирных домов.
С момента подачи тепла с котельных или ТЭЦ до полного прогрева батарей в квартирах может пройти несколько дней.
Причиной того, что некоторые батареи работают не в полную силу, может быть завоздушенность системы – жители верхних этажей обязаны пустить в свои квартиры представителей управляющей организации для удаления воздушных пробок.
Если этот процесс затянется – в первую очередь необходимо обратиться в свою управляющую организацию. Телефон можно найти в квитанции.
Жители Уфы могут позвонить в УЖХ своего района:
Советский – +7 (347) 225-02-40, 200-23-36;
Орджоникидзевский – +7 (347) 286-00-90;
Калининский – +7 (347) 293-35-11;
Демский – +7 (347) 281-22-30;
Октябрьский – +7 (347) 235-66-95, 292-73-00;
Ленинский – +7 (347) 286-51-74.
Также:
Сипайловский – +7 (347) 236-12-13;
МБУ Единая диспетчерская УЖХ – +7 (347) 235-48-00, 235-95-35.
Кроме того, по вопросам отопления работают горячие линии контролирующего органа и ресурсоснабжающих организаций:
+7 (347) 294-94-00 – госкомитет по жилищному и строительному надзору;
+7 (347) 277-09-11 – ситуационный центр Уфы (круглосуточно и без выходных);
+7 (347) 222-22-00, 222-22-55 – ООО «БашРТС»;
8 800 250-52-80 – МУП УИС.
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