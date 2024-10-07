В Уфе начался отопительный сезон. Куда обращаться, если батареи холодные?

Как мы писали ранее, в МинЖКХ заявили, что тепло подано в 96% социально значимых объектов и 93% многоквартирных домов.

С момента подачи тепла с котельных или ТЭЦ до полного прогрева батарей в квартирах может пройти несколько дней.

Причиной того, что некоторые батареи работают не в полную силу, может быть завоздушенность системы – жители верхних этажей обязаны пустить в свои квартиры представителей управляющей организации для удаления воздушных пробок.

Если этот процесс затянется – в первую очередь необходимо обратиться в свою управляющую организацию. Телефон можно найти в квитанции.

Жители Уфы могут позвонить в УЖХ своего района:

Советский – +7 (347) 225-02-40, 200-23-36;

Орджоникидзевский – +7 (347) 286-00-90;

Калининский – +7 (347) 293-35-11;

Демский – +7 (347) 281-22-30;

Октябрьский – +7 (347) 235-66-95, 292-73-00;

Ленинский – +7 (347) 286-51-74.

Также:

Сипайловский – +7 (347) 236-12-13;

МБУ Единая диспетчерская УЖХ – +7 (347) 235-48-00, 235-95-35.

Кроме того, по вопросам отопления работают горячие линии контролирующего органа и ресурсоснабжающих организаций:

+7 (347) 294-94-00 – госкомитет по жилищному и строительному надзору;

+7 (347) 277-09-11 – ситуационный центр Уфы (круглосуточно и без выходных);

+7 (347) 222-22-00, 222-22-55 – ООО «БашРТС»;

8 800 250-52-80 – МУП УИС.