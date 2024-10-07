В Башкортостане хотят продлить льготы для для IT-компаний

Это компании, разрабатывающие компьютерное программное обеспечение, оказывающие консультационные и другие сопутствующие услуги.

Для них до конца 2024 года действуют пониженные ставки налога: 1% с доходов либо 5% с прибыли вместо 6% и 15% соответственно.

Льготный налоговый режим был установлен на три года, теперь региональный парламент хочет продлить его до конца 2027 года.

Также законопроектом уточняются условия применения пониженных ставок: льготой смогут воспользоваться налогоплательщики без задолженностей по налогам и сборам в бюджеты всех уровней. Кроме того, они должны будут своевременно представить в налоговый орган по месту учета книгу доходов и расходов и расчет доли доходов по тем видам деятельности, которые дают право на льготу. Как и раньше, деятельность в IT-сфере должна будет приносить компании не менее 70% всех доходов.

Эти льготы в 2025-2027 годах обойдутся бюджету в 122 млн рублей. Как ожидается, потерянные доходы будут компенсированы ростом поступлений налога на доходы физических лиц.