В Уфе началось строительство здания храма и завершается реставрация мечети

Речь идет о Храме Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в Октябрьском районе.

Сегодня, шестого октября, глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев опубликовал эти фото, сообщив о том, что начался монтаж нового здания храма.

«Это будет новый объект вместо старого, аварийного. На завершающей стадии также ремонтно-реставрационные работы внутри мечети "Хакимия" на улице Мустая Карима, благоустройство прилегающей территории», – написал мэр, поблагодарив бизнесменов, участвующих в проекте.