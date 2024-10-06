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В Уфе началось строительство здания храма и завершается реставрация мечети

Новое здание храма на улице Комсомольской построят при поддержке предпринимателей города.

Речь идет о Храме Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в Октябрьском районе.

Сегодня, шестого октября, глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев опубликовал эти фото, сообщив о том, что начался монтаж нового здания храма.

«Это будет новый объект вместо старого, аварийного. На завершающей стадии также ремонтно-реставрационные работы внутри мечети "Хакимия" на улице Мустая Карима, благоустройство прилегающей территории», – написал мэр, поблагодарив бизнесменов, участвующих в проекте.

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