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В Уфе прокладывают дорогу от Шафиева до «Уфимского ожерелья»

По просьбе жителей в городе организуют проезд от улицы Шафиева до «Уфимского ожерелья» около детского оздоровительного лагеря «Чайка».

Сегодня, пятого октября, глава Октябрьского района Сергей Плотников сообщил о том, что работы уже идут.

«Подрядная организация готовит основание, далее начнут укладку асфальта. Для удобства здесь предусмотрели парковочные места, а также уже выполнили устройство освещения.

В этом году мы также соединяем существующие участки тропы "Воронки" в рамках исполнения наказов избирателей депутатам разных уровней.

Рабочим осталось совсем немного до завершения работ. А еще у нас прибавление – на одну смотровую стало больше. На фото можно увидеть красоту. Лучше приходите сами и обязательно проведите несколько часов на природе», – подписал он эти фото.

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