В Уфе завершился ремонт участка Демского шоссе

На участке трассы протяженностью около двух км, а также мосту через реку Дему длиной 260 метров подрядная организация сняла старое покрытие, положила новый асфальт и нанесла разметку термопластиком.

в региональном Минтрансе отметили, что работы были выполнены в кратчайшие сроки: за две недели отремонтировали основную проезжую часть дороги.

Всего в 2024 году в Уфе планируют привести в нормативное состояние 14 участков дорог общей протяженностью более 31 км, в том числе две улицы – Надежды и Советскую – за счет экономии денег на конкурсах.