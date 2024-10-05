18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Уфе завершился ремонт участка Демского шоссе

Еще один очень важный для жителей объект сдали по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»: завершены все дорожные работы на Демском шоссе.

Фото: Минтранс Башкортостана

Фото: Минтранс Башкортостана

На участке трассы протяженностью около двух км, а также мосту через реку Дему длиной 260 метров подрядная организация сняла старое покрытие, положила новый асфальт и нанесла разметку термопластиком.

в региональном Минтрансе отметили, что работы были выполнены в кратчайшие сроки: за две недели отремонтировали основную проезжую часть дороги.

Всего в 2024 году в Уфе планируют привести в нормативное состояние 14 участков дорог общей протяженностью более 31 км, в том числе две улицы – Надежды и Советскую – за счет экономии денег на конкурсах.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: