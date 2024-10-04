В Башкортостане откроется производство герметика за 100 млн рублей

Запуск этого производства обеспечит импортозамещение на рынке строительных материалов и организовать полный цикл производства специализированных клеев-герметиков.

Будет создано 20 рабочих мест. Планируемая стоимость строительства предприятия оценивается на 100 млн рублей, из которых 20 млн – собственные средства компании.

Как отметил Андрей Назаров, этот проект очень важен, так как будет участвовать в импортозамещении. По итогам рассмотрения инвесткомитетом республики было принято решение включить его в перечень приоритетных с последующим предоставлением земельного участка без проведения торгов.