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В Башкортостане откроется производство герметика за 100 млн рублей

Еще одним крупным проектом, рассмотренным властями на недавнем «Инвестчасе», было открытие производства клея-герметика на территории города Туймазы от ООО «Саннэ».

Запуск этого производства обеспечит импортозамещение на рынке строительных материалов и организовать полный цикл производства специализированных клеев-герметиков.

Будет создано 20 рабочих мест. Планируемая стоимость строительства предприятия оценивается на 100 млн рублей, из которых 20 млн – собственные средства компании.

Как отметил Андрей Назаров, этот проект очень важен, так как будет участвовать в импортозамещении. По итогам рассмотрения инвесткомитетом республики было принято решение включить его в перечень приоритетных с последующим предоставлением земельного участка без проведения торгов.

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