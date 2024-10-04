В Уфе построят гостинично-туристический комплекс за 10 млрд рублей

Рассматривали проекты в различных отраслях экономики, туризма, транспорта и логистики.

Крупнейший из них – проект строительства многофункционального всесезонного гостинично-туристического, оздоровительного комплекса федерального масштаба с зонами активного отдыха, аква-термальными зонами, бассейнами, горнолыжными и тюбинговой трассами на территории в Октябрьском районе Уфы.

Стоимость проекта оценивается в 10 млрд рублей, при этом компания вложит собственные средства в размере пяти млрд рублей. Он позволит создать более 900 новых рабочих мест.

По итогам рассмотрения инвесткомитет республики присвоил проекту статус приоритетного с предоставлением инвестору налоговых льгот.