В Башкортостане за неделю подешевели некоторые продукты

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали огурцы (1,3%) и свинина (1,2%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели овощи: лук (6,39%), картофель (3,65%), капуста (7,65%), морковь (1,72%), свекла (1,57%) и помидоры (1,18).

Также подешевели черный чай (2,48%), яблоки (2,13%) и детские фруктовые консервы (1,17%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.