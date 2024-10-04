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В Башкортостане за неделю подешевели некоторые продукты

Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные мониторинга цен на некоторые виды товаров в период с 23 по 30 сентября 2024 года.

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали огурцы (1,3%) и свинина (1,2%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели овощи: лук (6,39%), картофель (3,65%), капуста (7,65%), морковь (1,72%), свекла (1,57%) и помидоры (1,18).

Также подешевели черный чай (2,48%), яблоки (2,13%) и детские фруктовые консервы (1,17%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.

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