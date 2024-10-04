«БашРТС» приступает к подаче отопления

Сегодня, четвертого октября, компания «БашРТС» сообщила о том, что приступает к запуску теплоснабжения во всех городах присутствия.

В первую очередь тепло поступит в социальные учреждения: детские сады, школы и вузы, объекты здравоохранения.

«В целях обеспечения плавного и безаварийного вхождения в отопительный сезон процесс подключения потребителей к централизованным системам теплоснабжения происходит постепенно.

Важно учитывать, что запуск отопления – это не одномоментный процесс. С момента подачи тепла с котельных или ТЭЦ до полного прогрева радиаторов отопления в квартирах может пройти несколько дней.

Нельзя исключать и возникновения точечных проблем, к примеру, задержки могут происходить по причине образования воздушных пробок во внутренних коммуникациях дома. В том случае, если теплоресурс к вам в дом поступил, а ваши батареи в квартире остаются холодные, следует обращаться в свою управляющую компанию», – говорится в анонсе компании.