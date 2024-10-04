В Уфе перекроют еще две улицы

До 31 октября будет перекрыт короткий участок улицы Гилева в Демском районе в связи с прокладкой водовода.

Также для проведения ярмарки с 7.00 до 16.00 пятого и шестого октября будут перекрывать улицу Правды на участке от Таллинской до Ухтомского.

Как мы писали ранее, на сегодняшний день в Уфе до девятого октября перекрыта улица Шайхзады Бабича на участке от разворота на АЗС до дома Российская, 153.

Ограничение связано со строительством теплотрассы от ТК-3055 до ЦТП-545, Российская, 153. Водителям придется объезжать перекрываемый участок через улицы Кольскую или Лесотехникума.

Также перекрыли и ремонтируют улицу Дзержинского в Ленинском и Советском районах по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».