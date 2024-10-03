В Башкортостане продолжается рост цен на бензин

Федеральная служба государственной статистики опубликовала данные еженедельного мониторинга потребительских цен на нефтепродукты за период с 23 по 30 сентября 2024 года.
По состоянию на 30 сентября 2024 года цены в Башкортостане составляли:
– бензин в среднем – 56,09 рубля за литр (+0,14 рубля за неделю);
– АИ-92 – 52,25 рубля за литр (+0,04 рубля);
– АИ-95 – 56,42 рубля за литр (+0,08 рубля);
– АИ-98 и выше – 78,53 рубля за литр (+1 рубль);
– дизельное топливо – 64,27 рубля за литр (без изменений).
Средняя цена на бензин в Башкортостане остается ниже средней по ПФО (56,83 рубля за литр) и по России (58,72 рубля за литр).
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