В Башкортостане приватизируют объекты речных портов

Согласно новой редакции документа, объекты речного порта – причалы, перегрузочные комплексы и другое имущество – будут передаваться в частные руки по итогам конкурсных процедур и только при условии их использования для обслуживания пассажиров и судов, для погрузки, приема, хранения грузов и других работ.

Новый собственник должен будет взять на себя обязательство привести объект в порядок, и оно сохранится даже при перепродаже объекта речного порта другому лицу – соответствующий пункт должен содержаться в договоре купли-продажи.

По задумке законодателей, эти поправки должны «ускорить вовлечение в хозяйственный оборот принадлежащих республике объектов речного порта и обеспечить их использование по назначению».

Контролировать исполнение обязанностей будет Минтранс. В случае неисполнения министерство сможет изъять объект у собственника.