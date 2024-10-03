В Уфе вырубят лес для прокладки коммуникаций к Забелью

В ходе брифинга начальник Главархитектуры Руслан Хайруллин рассказал о том, что в ходе реализации федеральных инфраструктурных проектов на территориях Забелья и Зауфимья планируется прокладка двух крупных газопроводов, а также сети водоснабжения и водоотведения, которые свяжут районы перспективной застройки с основной частью Уфы.

«Для прокладки этих коммуникаций необходимо изменить границы городских лесов в общем объеме порядка 30 гектар и частично освободить территории от существующей растительности», – сказал Хайруллин.

Взамен в северной части города выделят компенсационные участки, на которых высадят 140 тыс. новых саженцев хвойных пород деревьев. Это будут двух-трехлетние саженцы сосны и ели не менее 10 см в высоту. Через семь лет они будут порядка метра в высоту. Главный архитектор города заверил, что за ними будут ухаживать.

«Все работы будут производиться строго в соответствии с существующими правилами, компенсацией объемов лесного фонда и минимизацией неудобств для населения», – добавил он.