В Уфе на неделю перекрыли одну из улиц

До девятого октября будет перекрыта улица Шайхзады Бабича на участке от разворота на АЗС до дома Российская, 153.

Ограничение связано со строительством теплотрассы от ТК-3055 до ЦТП-545, Российская, 153. Водителям придется объезжать перекрываемый участок через улицы Кольскую или Лесотехникума.

На сегодняшний день в Уфе также перекрыли и ремонтируют улицу Дзержинского в Ленинском и Советском районах по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».