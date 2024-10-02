Мэр Уфы подписал постановление о начале отопительного сезона

Ранее на совещании в мэрии Ратмир Мавлиев подчеркнул, что в социальные учреждения тепло должно быть подано уже в субботу, пятого октября.

Сегодня он сообщил о том, что подписал постановление о начале отопительного сезона с четвертого октября.

«В связи с понижением температуры, отопление включаем как в социальных объектах, так и в многоквартирных домах.

Напоминаю, что начало подачи теплоснабжения не означает, что тепло в домах появится моментально, так как со дня пуска тепла до времени, когда отопительные приборы в домах прогреются, может пройти до трех суток.

Система теплоснабжения достаточно разветвленная и инертная, кроме того, жителям верхних этажей необходимо допустить представителей специализированных служб для выпуска воздуха из общедомовой системы теплоснабжения», – написал мэр.